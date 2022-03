Inter-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Momento complicato per l'Inter. I nerazzurri, nelle ultime sei gare, hanno raccolto solamente sei punti, scivolando al terzo posto della classifica a -4 dal Milan capolista. La formazione di Simone Inzaghi, che deve ancora recuperare la partita con il Bologna, non può quindi permettersi di sbagliare nel match contro la Fiorentina, in programma sabato 19 marzo alle 18 a San Siro e valevole per la 30esima giornata del campionato di Serie A. Quella contro i viola, tuttavia, sarà una sfida ricca di insidie, visto che i toscani, nel corso di questa stagione, hanno dimostrato di poter mettere in difficoltà qualunque avversario.

La gara di andata, all'Artemio Franchi, si concluse con la vittoria per 3-1 dell'Inter, con i nerazzurri capaci di ribaltare con Darmian, Dzeko e Perisic l'iniziale vantaggio della formazione di Italiano firmato da Sottil.

Inter-Fiorentina, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, per la gara contro la Fiorentina, dovrà fare a meno di De Vrij, alle prese con un problema muscolare. In dubbio anche Brozovic: se il croato non dovesse farcela, in mezzo al campo ci sarà spazio per Vidal insieme a Barella e Calhanoglu. Sulle corsie esterne, nel 3-5-2 nerazzurro, ballottaggio tra Gosens e Perisic a sinistra, mentre a destra Dumfries è in vantaggio su Darmian. In attacco il tandem Lautaro-Dzeko con Correa e Sanchez pronti a subentrare a gara in corso, mentre in difesa dovrebbe esserci D'Ambrosio a completare il reparto con Skriniar e Barella. Tra i pali Handanovic.

Inter-Fiorentina, le scelte di Italiano

Italiano, dall'altra parte, si affiderà al consueto 4-3-3, con Piatek al centro dell'attacco supportato ai suoi lati da Gonzalez e Sottil (in vantaggio su Saponara). In mezzo al campo certi del posto Castrovilli e Torreira, con l'altra maglia contesa dal recuperato Bonaventura e Duncan. Linea difensiva formata da Odriozola, Milenkovic, Igor e Biraghi, tra i pali Terracciano.

Inter-Fiorentina, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Vidal, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Gonzalez, Piatek, Sottil. All. Italiano

Inter-Fiorentina, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Fiorentina sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Marco Parolo.