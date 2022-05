Inter 2022/2023, così se la immagina Marotta: la probabile formazione

Smaltita l'amarezza per uno scudetto perso nello sprint finale, con il tricolore andato ai cugini del Milan, l'Inter si è subito rimessa al lavoro in vista della prossima stagione. I nerazzurri si stanno infatti già muovendo sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti con i quali rinforzare l'organico a disposizione del tecnico Simone Inzaghi. In attacco l'obiettivo numero uno è Paulo Dybala, che lascerà la Juventus a parametro zero. Ma attenzione, perché, a sorpresa, potrebbe esserci anche un clamoroso ritorno di Lukaku, che sembra ormai in uscita dal Chelsea. Se dovesse andare in porto sia il colpo legato alla Joya che quello di Big Rom, a salutare la compagnia potrebbe essere Lautaro Martinez.

L'Inter, in ogni caso, si sta muovendo anche negli altri reparti. In mezzo al campo è ad un passo l'arrivo di Henrikh Mkhitaryan, pronto a lasciare la Roma da svincolato, mentre in difesa, dove potrebbero partire De Vrij e Bastoni per esigenze di bilancio, Marotta monitora Bremer e Milenkovic. In porta ci sarà Onana, chiamato però a giocarsi il posto con l'esperto Handanovic, il quale prolungherà il proprio contratto ancora per una stagione. La corsia mancina, con l'addio di Perisic, sarà invece affidata a Gosens.

Inter 2022/2023, la probabile formazione

Di seguito la formazione che Marotta avrebbe in mente di mettere a disposizione del tecnico Simone Inzaghi nella prossima stagione.

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, De Vrij (Bremer), Bastoni (Milenkovic); Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dybala, Lautaro (Lukaku).