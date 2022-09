Inter, come giocherà senza Brozovic

Circa un mese di stop. Questi i tempi di recupero stimati per Marcelo Brozovic, che, durante la partita di Nations League Austria-Croazia, ha riportato una lesione parziale del flessore della coscia sinistra. Una brutta notizia per Simone Inzaghi, che al croato, in queste stagioni, ha affidato le chiavi del centrocampo nerazzurro. Il tecnico, in vista dei prossimi impegni, già determinanti per il futuro dell'Inter considerato il pessimo avvio di stagione (tre sconfitte nelle prime sette giornate di campionato), dovrà quindi studiare soluzioni alternative, così da non risentire troppo dell'assenza di "Epic Brozo".

Simone Inzaghi, nelle gare in cui ha dovuto rinunciare a Brozovic, ha fin qui adattato Calhanoglu nel ruolo di regista inserendo Gagliardini come mezz'ala, con risultati, però, non del tutto convincenti. Ecco quindi che il tecnico, considerato anche il lungo stop a cui sarà costretto suo malgrado il croato, potrebbe finalmente dare fiducia a Kristjan Asllani, giocatore prelevato in estate in prestito con obbligo di riscatto dall'Empoli e che, al momento, ha trovato pochissimo spazio nello scacchiere nerazzurro.

L'albanese, nel precampionato, aveva dato ottime impressioni, ma Inzaghi, in gare ufficiali, aveva fin qui preferito centellinarne l'impiego in modo da favorirne l'inserimento graduale nei meccanismi di gioco nerazzurri. Adesso, però, il tempo dell'attesa è finito e Asllani è pronto ad essere lanciato dal primo minuto. Al suo fianco, a fare da chioccia, Nicolò Barella ed uno tra Hakan Calhanoglu (reduce da un problema muscolare) ed Henrikh Mkhitaryan. Un centrocampo che potrebbe vedersi all'opera già il 1 ottobre, quando l'Inter ospiterà a San Siro la Roma dell'ex José Mourinho.