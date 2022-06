Inter, con Dybala e Lukaku spazio al tridente? La probabile formazione

È ad un passo da un clamoroso doppio colpo di mercato l'Inter. I nerazzurri sono infatti ormai ai dettagli per definire gli approdi alla corte di Simone Inzaghi di Paulo Dybala e Romelu Lukaku. L'argentino arriverà a parametro zero dalla Juventus, mentre il belga, dopo un anno trascorso al Chelsea, farà ritorno al club di Steven Zhang con la formula del prestito oneroso. La definizione dei due affari, ed il conseguente annuncio ufficiale, potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Due acquisti, quelli di Dybala e Lukaku, che andranno ad aumentare esponenzialmente il tasso tecnico offensivo della formazione di Simone Inzaghi, che potrà contare, oltre che sulla Joya e Big Rom, anche su Lautaro Martinez, il cui futuro sarà ancora all'Inter. Il tecnico, nella prossima stagione, potrà quindi sbizzarrirsi nelle soluzioni offensive e potrebbe talvolta affidarsi al tridente, sacrificando, in questo caso, un centrocampista. Dybala, in particolare, potrebbe essere utilizzato anche nel ruolo di trequartista alle spalle del tandem Lukaku-Lautaro, con l'ex bianconero chiamato ad innescare una coppia che già in passato, sotto la guida di Antonio Conte, ha saputo spesso mettere a ferro e fuoco le difese avversarie.

Inter, la probabile formazione con Dybala e Lukaku

Inter (3-4-1-2): Onana; Skriniar (Bremer); De Vrij, Bastoni; Dumfries, Brozovic, Barella, Gosens; Dybala; Lautaro, Lukaku.