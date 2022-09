Inter, i tre dubbi di Inzaghi per la Roma

Una gara complicata, ricca di insidie, ma che l'Inter non può permettersi di sbagliare. I nerazzurri, reduci prima della sosta dal ko sul campo dell'Udinese, il terzo in appena sette giornate di campionato, affronteranno sabato 1 ottobre a San Siro la Roma dell'ex José Mourinho. Un match non certo dei più agevoli, in cui, però, la formazione di Simone Inzaghi avrà l'obbligo di andare a caccia dell'intera posta in palio per non perdere ulteriore contatto dalla testa della classifica, oggi distante cinque lunghezze. Ed in vista della sfida con i giallorossi, il tecnico è ancora alle prese con tre grossi dubbi.

I tre dubbi di Simone Inzaghi

Il primo dubbio con cui, suo malgrado, è costretto a fare i conti Simone Inzaghi è quello relativo alle condizioni di Romelu Lukaku. Il belga è ormai ai box da un mese, da quando, nella partita dello scorso 26 agosto sul campo della Lazio, riportò una distrazione ai flessori della coscia sinistra. L'attaccante, in questi giorni, è tornato ad allenarsi, ma soltanto in maniera personalizzata: a questo punto diventa quindi difficile immaginare che possa essere pronto a scendere in campo fin dal primo minuto contro la Roma, andando, al massimo, in panchina.

Il secondo dubbio che Inzaghi si porta avanti è su come sostituire Marcelo Brozovic, messo ko da un problema muscolare accusato in Nazionale. Il tecnico starebbe pensando di lanciare fin dal primo minuto Kristjan Asllani, che ha trovato fin qui pochissimo spazio in stagione, ma non è da escludere la carta Gagliardini, giocatore che gode della stima dell'allenatore.

Un serrato ballottaggio, infine, si preannuncia sulla corsia di sinistra. Inzaghi, nei giorni scorsi, aveva pensato di rilanciare con continuità Robin Gosens dopo un inizio di stagione sofferto, ma le ottime prestazioni offerte con la Nazionale di Roberto Mancini da Federico Dimarco non hanno lasciato indifferente Inzaghi, pronto a rivedere quelli che erano i suoi piani iniziali.