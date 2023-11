Inter-Frosinone, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

A caccia della quarta vittoria consecutiva in campionato. L'Inter, reduce dal successo in Champions League contro il Salisburgo, che ha permesso a Lautaro e compagni di staccare il pass per gli ottavi di finale con due gare di anticipo, andrà a caccia di altri tre punti nella sfida contro il Frosinone, in programma domenica 12 novembre alle 20.45 a San Siro e valevole per la 12esima giornata di serie A. Una sfida non priva di insidie, dato che i ciociari, in questa prima parte di stagione, hanno fatto vedere buone cose raccogliendo fin qui 15 punti. I nerazzurri, tuttavia, vorranno evitare passi falsi per presentarsi al meglio al big match contro la Juventus.

Inter-Frosinone, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la partita contro il Frosinone, si affiderà al consueto 3-5-2, con Lautaro che tornerà dal primo minuto in attacco: al suo fianco più Sanchez di Thuram. In mezzo al campo, dopo l'iniziale panchina con il Salisburgo, si rivedrà nella formazione iniziale Barella, che dovrebbe essere affiancato da Calhanoglu e Frattesi, favorito su Mkhitaryan. Sulle corsie esterne Dumfries e Dimarco, mentre in difesa, dove potrebbe riposare Acerbi (pronto De Vrij) dovrebbe essere confermato Bisseck.

Inter-Frosinone, le scelte di Di Francesco

Di Francesco, dall'altra parte, si affiderà al 4-3-3, con Ibrahimovic favorito su Garritano per completare il tridente offensivo con Cuni e Soulé. A centrocampo Mazzitelli, Barrenechea e Reinier, mentre in difesa la coppia centrale sarà formata da Okoli ed uno tra Romagnoli e Monterisi, con Lirola e Marchizza sulle corsie esterne.

Inter-Frosinone, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Calhanoglu, Barella, Dimarco; Sanchez, Lautaro. All. S. Inzaghi

Frosinone (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Reinier; Soulé, Cuni, Ibrahimovic. All. Di Francesco

Inter-Frosinone, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Frosinone, in programma domenica 12 novembre alle 20.45 a San Siro e valevole per la 12esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.