Inter-Genoa, dove vedere la partita in tv e streaming: le probabili formazioni

Non vuole fermarsi, l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, nel match di mercoledì contro l'Atalanta, hanno conquistato la loro undicesima vittoria consecutiva e lunedì 4 marzo (fischio d'inizio alle 20.45), nella gara valevole per la 27esima giornata del campionato di serie A, andranno alla ricerca di una nuova affermazione contro il Genoa. Una sfida contro una formazione che naviga in zone tranquille di classifica: i liguri, infatti, occupano al momento la dodicesima posizione con i loro 33 punti, con un rassicurante +13 sulla zona retrocessione.

Inter-Genoa, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, per la partita contro il Genoa, sarà ancora privo di Calhanoglu, ai box per un problema muscolare. Out anche Bastoni, fermato per un turno dal giudice sportivo. Recuperato invece Acerbi, che potrebbe completare il reparto difensivo con De Vrij e Pavard. In mezzo al campo Asllani in cabina di regia con Barella e Mkhitaryan ad agire da mezzali, mentre sulle corsie esterne ci sarà spazio per Dumfries (favorito su Darmian) e Dimarco. In attacco, al fianco dell'inamovibile Lautaro, Sanchez dovrebbe essere preferito ad Arnautovic. Iniziale panchina per Thuram, reduce da un infortunio.

Inter-Genoa, le scelte di Gilardino

Gilardino, dall'altra parte, dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con Retegui e Gudmundsson a comporre il tandem d'attacco. A centrocampo il terzetto formato da Messias, Badelj e Frendrup (ma scalpita anche Malinovskyi) con Sabelli e Martin sulle corsie esterne. In difesa da valutare le condizioni di Vasquez: in caso di forfait, pronto Vogliacco per completare il reparto con De Winter e Bani.

Inter-Genoa, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro. All. S. Inzaghi

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino

Inter-Genoa, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Genoa, in programma lunedì 4 marzo alle 20.45 a San Siro e valevole per la 27esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201 del satellite), Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver installato l'apposita app.