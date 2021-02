Inter-Genoa, le probabili formazioni: Eriksen insidiato da Vidal, liguri con Pandev

È un'Inter con il morale a mille, quella che domenica 28 febbraio, alle 15, ospiterà allo stadio San Siro il Genoa nella gara valevole per la 24ª giornata di Serie A. I nerazzurri arrivano infatti alla sfida dopo la netta vittoria per 3-0 nel derby contro il Milan, che ha permesso alla formazione di Conte di allungare a +4 sui cugini rossoneri, attesi dalla Roma nel big match di giornata. L'obiettivo scudetto, adesso, sembra quindi farsi più concreto che mai, con Handanovic e compagni che potranno sfruttare a proprio favore anche la mancanza di impegni europei.

Inter-Genoa, le scelte dei due allenatori

Antonio Conte, per la sfida contro il Genoa, si affiderà all'ormai consueto 3-5-2, con il tandem d'attacco composto da Lautaro e Lukaku. In mezzo al campo sicuri del posto Barella e Brozovic, mentre Eriksen, comunque favorito, vede insidiato il proprio posto da titolare da Vidal. A destra Darmian è in vantaggio su Young per sostituire lo squalificato Hakimi, con Perisic confermato invece sull'altra corsia. In difesa il classico terzetto composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Stesso modulo dall'altra parte per Ballardini, che potrebbe puntare in attacco sul tandem composto da Shomurodov e l'ex Pandev, con Destro e Pjaca inizialmente in panchina. Sulle corsie esterne spazio per Zappacosta e Criscito, con il settore centrale occupato da Zajc, Badelj (o Rovella) e Strootman. Masiello, Radovanovic e Goldaniga in difesa.

Inter-Genoa, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrji, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Genoa (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Goldaniga; Zappacosta, Zajc, Badelj, Strootman, Criscito; Shomurodov, Pandev. All. Ballardini