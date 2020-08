Inter-Getafe, dove vedere la partita di stasera: in diretta su Sky ma anche (in parte) su Tv8

Torna il grande calcio continentale, torna l'Europa league. Oggi mercoledì 5 agosto quattro partite degli ottavi di finale di Europa League, tra queste c'è anche quella dell'Inter di mister Antonio Conte che sul campo neutro di Gelsenkirchen affronterà il Getafe. Diretta su Sky. Dopo gli screzi con la società, l'allenatore salentino punta a portare a Milano il primo trofeo della stagione. Nelle sue esperienze sulla panchina di Juventus e Chelsea non è mai arrivato a mani vuote al termine della prima annata. Come andrà stavolta? L'avversario è ostico, rognoso, ma ampiamente alla portata.

Dove vedere Inter-Getafe in diretta (Sky, Tv8)

Inter-Getafe si gioca in gara secca alle 21 ora italiana e sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky sul canale 201 (Sky Sport Uno) e sul 252 (Sky Sport), e anche su quelli del digitale terrestre (472 e 482). Coloro che vogliono vedere la partita in streaming devono utilizzare i servizi per abbonati Sky Go o Now Tv.

Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky può comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero. Su Tv8 in chiaro sarà in ogni caso trasmessa la ‘Diretta Gol' alle 21 con le partite dell'Inter e del Manchester United. Oltre a Inter-Getafe oggi si disputano tre gare degli ottavi di ritorno: alle 18.55 Copenaghen-Istanbul Basaksehir (all'andata 0-1), Skakhtar-Wolfsburg (andata 2-1) e alle 21 Manchester United-LASK (andata 5-0).

Calcio, Europa League in tv oggi mercoledì 5 agosto

Gli orari delle partite di stasera in tv (mercoledì 5 agosto):

18.55 – Diretta Gol Europa League: Sky

18.55 – Shakhtar-Wolfsburg: Sky (Europa League)

18.55 – Copenhagen-Istanbul BB: Sky (Europa League)

21.00 – Diretta Gol Europa League: TV8 e Sky

21.00 – Inter-Getafe: Sky (Europa League)

21.00 – Manchester United-LASK Linz: Sky (Europa League)

Le probabili formazioni di Inter-Getafe

Inter (3-5-2) Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Martinez, Lukaku

Getafe (4-4-2) Soria; Suarez, Djené, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Mata, Molina