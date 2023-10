Inter, i giocatori convocati in Nazionale: l'elenco completo

L'Inter di Simone Inzaghi, nell'ultima giornata di serie A, non è andata oltre il pareggio contro il Bologna. I nerazzurri, dopo essersi portati sul doppio vantaggio, si sono fatti rimontare dai rossoblù di Thiago Motta vanificando quanto di buono fatto vedere nella prima parte di gara. Un risultato che costringe la formazione di Simone Inzaghi ad abbandonare il primo posto in classifica, adesso occupato in solitaria dal Milan, vittorioso per 1-0 contro il Genoa nell'ultimo turno.

I giocatori dell'Inter convocati in Nazionale

Il campionato di serie A, nel prossimo weekend, osserverà un turno di pausa a causa degli impegni delle Nazionali. Ben sedici i giocatori dell'Inter che rappresenteranno il proprio Paese, alcuni dei quali, come Lautaro, torneranno alla Pinetina soltanto pochi giorni prima della partita con il Torino, in calendario per sabato 21 ottobre. Questo, nel dettaglio, l'elenco completo dei convocati nerazzurri: