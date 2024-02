Inter, da Thuram a Calhanoglu: quando rientrano gli infortunati

Un momento brillantissimo, malgrado gli infortunati. L'Inter, complessivamente, è reduce da dieci vittorie consecutive e, in campionato, sembra aver ormai blindato il primo posto, dato il +9 sulla Juventus con una partita in più da giocare. Tutto questo nonostante le assenze, negli ultimi impegni, di tre elementi non certo di secondo piano per il tecnico Simone Inzaghi: Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram, costretti ai box per alcuni guai fisici.

Inter, quando rientrano gli infortunati

Acerbi, che si è infortunato nel corso della partita contro la Roma (per lui risentimento al soleo), potrebbe tornare a disposizione già per la sfida interna contro il Genoa, in programma lunedì 4 marzo. Ancora da valutare, tuttavia, un suo impiego sin dal primo minuto, con il difensore che, per precauzione, potrebbe sedersi inizialmente in panchina. Anche Thuram, che in occasione della gara contro l'Atletico Madrid ha accusato un'elongazione all'adduttore lungo della coscia destra, potrebbe rimettersi agli ordini di Inzaghi per il match con i liguri.

Servirà invece un po' più di tempo per rivedere in campo Calhanolgu. Il turco, che ha accusato un problema all'adduttore lungo della coscia destra nella rifinitura pre-Lecce, proverà a tornare a disposizione per la partita con il Bologna del 9 marzo e, soprattutto, per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Atletico Madrid di quattro giorni più tardi. In sua assenza, in cabina di regia, ci sarà spazio per Asllani, che nella sfida del Via del Mare ha mostrato importanti segnali di crescita.