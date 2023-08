Inter, le condizioni di Darmian e Acerbi: il punto sugli infortunati

La prima giornata di campionato, per l'Inter, si è chiusa con il sorriso. I nerazzurri, a San Siro, hanno infatti superato per 2-0 il Monza di Raffaele Palladino grazie alla doppietta di Lautaro Martinez cogliendo i primi tre punti della stagione. Piccolo neo della partita, tuttavia, è stato il problema fisico accusato da Mattia Darmian, costretto ad abbandonare il terreno di gioco nel corso della ripresa a causa di un problema alla caviglia, con il suo posto preso da Yann Bisseck. Uno stop che si aggiunge a quello di Francesco Acerbi, costretto a saltare la sfida con i brianzoli a causa di un infortunio muscolare.

Le condizioni di Darmian e Acerbi

Sul conto delle condizioni di Darmian, ad oggi, filtra ottimismo in casa nerazzurra. Il problema accusato dall'ex Manchester United non sarebbe infatti di entità particolarmente rilevante, con il giocatore pronto a tornare in gruppo già alla ripresa degli allenamenti in vista della gara contro il Cagliari, in programma lunedì 28 agosto all'Unipol Domus. Per l'impegno in Sardegna dovrebbe tornare regolarmente a disposizione anche Acerbi, che ha ormai smaltito il risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Da valutare, tuttavia, se Inzaghi lo schiererà subito dal primo minuto o se darà ancora inizialmente fiducia a De Vrij, con l'ex Lazio pronto eventualmente a subentrare nel corso della ripresa.