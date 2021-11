Inter, allarme infortuni: out De Vrij, in dubbio Dzeko e Bastoni

Una sfida da non fallire. L'Inter, alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, ospiterà a San Siro il Napoli in una gara che potrebbe essere già decisiva in chiave scudetto. In caso di sconfitta i nerazzurri, reduci dal pareggio per 1-1 nel derby con il Milan, scivolerebbero infatti a -10 dalla vetta, compromettendo forse la corsa al tricolore. Un match, quindi, in cui il tecnico Simone Inzaghi spera di avere a disposizione la miglior formazione possibile, anche se dall'infermeria non arrivano buone notizie.

Inter, il punto sugli infortunati

Contro il Napoli di Luciano Spalletti mancherà infatti Stefan De Vrij. Il difensore, infortunatosi con la Nazionale olandese, ha riportato un risentimento muscolare che lo costringerà ad alzare bandiera bianca per il big match di domenica prossima. Al suo posto spazio nell'undici titolare per uno tra Ranocchia e Dimarco.

Ancora in dubbio anche le presenze di Alessandro Bastoni, reduce da un affaticamento muscolare che lo ha costretto a lasciare il ritiro dell'Italia, ed Edin Dzeko, anch'egli alle prese con un affaticamento. Le condizioni dei due giocatori, tuttavia, sembrano non preoccupare particolarmente ed entrambi hanno buone chance di essere in campo fin dal primo minuto nella sfida contro i partenopei.