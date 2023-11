Inter, Bastoni out e difesa in emergenza: le soluzioni per la Juventus

Un vero e proprio scontro diretto in chiave scudetto, quello in programma domenica 26 novembre alla ripresa del campionato dopo la sosta per gli impegni delle nazionali all'Allianz Stadium. L'Inter di Simone Inzaghi, al momento al comando della classifica con i suoi 31 punti, farà infatti visita alla Juventus di Massimiliano Allegri, seconda a -2 e reduce da cinque successi consecutivi. Un match, quindi, che potrà già dire molto sul futuro delle due formazioni, protagoniste di un brillante avvio di stagione.

Inter, allarme difesa

I nerazzurri si presenteranno al big match contro la Vecchia Signora con una piccola emergenza in difesa. Oltre a Benjamin Pavard, alle prese con la lussazione della rotula del ginocchio sinistro riportata nel corso della sfida contro l'Atalanta (per il francese il rientro in campo è previsto per circa metà gennaio), Simone Inzaghi dovrà infatti fare a meno anche di Alessandro Bastoni, che ha accusato un risentimento al polpaccio destro nel corso del ritiro con la nazionale azzurra. Un forfait che costringerà il tecnico a ridisegnare la propria linea difensiva.

Al momento l'ipotesi più probabile è che possa essere impiegato Acerbi come braccetto sinistro con l'inserimento di De Vrij al centro (a completare il reparto, poi, Darmian): l'ex giocatore della Lazio è stato infatti già utilizzato in passato in quella posizione da Inzaghi con ottimi risultati. Vista l'importanza della posta in palio, pare invece più difficile che l'allenatore possa affidarsi dal primo minuto a Bisseck, che dovrebbe partire inizialmente dalla panchina.