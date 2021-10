Inter-Juventus 1-1, dove vedere gol e highlights

L'Inter perde terreno dalla coppia di testa Napoli-Milan, la Juventus rimedia in extremis ad un possibile doloroso ko. E' la sintesi dell'1 a 1 di ieri sera a San Siro. Una partita non certo esaltante, perché quando non si riescono ad elencare significative occasioni da rete, da entrambe le parti, significa che la tattica ha avuto buon gioco sulla spregiudicatezza e il coraggio, qualità che esaltano normalmente il gioco del calcio. Alla rete del solito implacabile Dzeko, nuovo re del gol della Milano nerazzurra, risponde dal dischetto un ritrovato Dybala, che concretizza il penalty assegnato dal VAR, non senza polemiche.

Il tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu (61′ Gagliardini), Perisic (72′ Dumfries); Dzeko, Lautaro (72′ Sanchez).

A disposizione: Cordaz, Radu, Dumfries, Gagliardini, Sanchez, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Dimarco, D’Ambrosio, Satriano. Allenatore: Simone Inzaghi

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado (64′ Chiesa), Bernardeschi (14′ Bentancur), Locatelli, McKennie, Alex Sandro; Kulusevski (64′ Dybala), Morata.

A disposizione: Pinsoglio, Perin, De Sciglio, De Ligt, Arthur, Ramsey, Dybala, Pellegrini, Kaio Jorge, Chiesa, Rugani, Bentancur. Allenatore: Massimiliano Allegri.

Inter-Juventus: dove vedere gol e highlights

I gol e le immagini salienti di Inter - Juventus 1-1 di domenica 24 ottobre sono disponibili sul canale Youtube di Dazn a questo link: https://youtu.be/B0fDK-Pjc20