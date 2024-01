Chi sarà l'arbitro di Inter-Juventus

Tante (e forse troppe) le polemiche arbitrali che stanno caratterizzando le ultime settimane in serie A. Numerose le scelte finite nel mirino di club, tifosi e addetti ai lavori, con pesanti strascichi che si susseguono praticamente dopo ogni turno di campionato. Ed è anche per questo che, malgrado alla sfida manchino ancora una decina di giorni, le attenzioni sono tutte concentrate su chi dirigerà Inter-Juventus, match in programma domenica 4 febbraio alle 20.45 a San Siro e che metterà in palio tre punti pesantissimi nella corsa scudetto (i bianconeri, al momento, precedono di un punto i nerazzurri, che hanno però giocato una partita in meno).

E al derby d'Italia starebbe già pensando anche il designatore arbitrale Gianluca Rocchi, chiamato al non facile compito di mantenere sereni i direttori di gara. Secondo quando riporta il Corriere dello Sport, sarebbero principalmente tre gli arbitri candidati a dirigere Inter-Juventus: Fabio Maresca, che sarà a riposo nel prossimo turno di campionato, Marco Guida, che sarà Var in Milan-Bologna e Avar di Cagliari-Torino, e Maurizio Mariani, che nel weekend sarà impegnato in serie B ad arbitrare Pisa-Spezia. Più indietro nelle gerarchie, invece, Daniele Doveri, che nella 21esima giornata di serie A sarà il Var di Juventus-Empoli e l'Avar di Fiorentina-Inter. All'interno di questa lista di nomi, salvo sorprese, verrà individuato colui che avrà il delicato compito di dirigere la partita forse più importante dell'intero campionato.