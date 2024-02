Quest'Inter è troppo più forte della Juventus: ecco perché lo scudetto sarà nerazzurro

San Siro ha parlato: all'Inter, nella corsa scudetto, non ci sono alternative. Sì, perché malgrado il risultato parli di uno striminzito 1-0, la superiorità dei nerazzurri nei confronti della Juventus è stata netta, con le parate di Szczesny che hanno evitato ai bianconeri un passivo più pesante. Un segnale chiaro in ottica tricolore, come testimonia emblematicamente anche la classifica: la formazione di Simone Inzaghi, adesso, viaggia infatti con quattro punti in più della Vecchia Signora, che potrebbero diventare addirittura sette in caso di successo nel recupero del prossimo 28 febbraio contro l'Atalanta. Insomma, un distacco che, per gli uomini di Massimiliano Allegri, rischia di farsi incolmabile.

Atteggiamento e qualità tecniche, in cosa l'Inter è stata superiore alla Juventus

Partiamo dall'atteggiamento in campo delle due squadre. L'Inter, fin dai primi minuti, ha preso in mano il comando delle operazioni, esercitando una pressione costante nella metà campo avversaria. I nerazzurri, illuminati dalla sapiente regia di Calhanoglu, si sono presentati più volte pericolosamente nell'area di rigore bianconera, con Thuram, in particolare, che ha messo sempre in apprensione la retroguardia bianconera. La Juventus, come probabilmente pronosticabile considerato il credo tattico di Allegri, è invece scesa in campo in maniera eccessivamente conservativa, aspettando gli avversari ed agendo solo ed esclusivamente di rimessa. Un atteggiamento quasi da provinciale, ben diverso da quello che dovrebbe probabilmente mostrare una formazione che aspira davvero allo scudetto.

La differenza tra le due squadre, poi, è emersa chiaramente anche dal punto di vista dei valori tecnici. Emblematico, ad esempio, il confronto tra i due registi: da una parte Calhanoglu, del quale abbiamo già detto, dall'altra Locatelli, che si è limitato al compitino scolastico. Sia chiaro, l'ex giocatore di Milan e Sassuolo non ha fatto neanche così male, ma si è visto più in fase di copertura che di impostazione. Ed il confronto con il turco è impari. Così come impari è parso il duello a distanza tra i due reparti offensivi: il tandem Lautaro-Thuram, malgrado la serata non particolarmente brillante dell'argentino, ha infatti dato sensazioni di maggior pericolosità rispetto alla coppia Vlahovic-Yildiz. Il serbo, parso eccessivamente nervoso, ha sprecato malamente l'unica buona occasione capitatagli sui piedi, mentre il turco ha mostrato di essere forse ancora un po' acerbo per sfide del genere.

Corsa scudetto, l'unico rischio per l'Inter (e l'unica speranza per la Juve)

La sensazione che ci ha lasciato Inter-Juventus, dunque, è in sintesi una: che soltanto i nerazzurri possano perdere questo scudetto. L'unico rischio, per la formazione di Simone Inzaghi, potrebbe arrivare dagli impegni europei, di cui faranno invece a meno i bianconeri: se Lautaro e compagni dovessero spingersi in avanti in Champions League, potrebbero accusare (come avvenuto nella passata stagione) un po' di stanchezza fisica e mentale lasciando qualche punto per strada. Se così non fosse, invece, per la Juventus il destino in chiave tricolore sembra già segnato.