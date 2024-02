Dove vedere Inter-Juventus in tv e streaming: le probabili formazioni

Molto più dei tre punti. In Inter-Juventus, gara in programma domenica 4 febbraio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 23esima giornata del campionato di serie A, in palio c'è una buona fetta di scudetto. Sì, perché le due formazioni, al momento, occupano le prime due posizioni della classifica, con i nerazzurri (che viaggiano con una partita in meno) che possono vantare una lunghezza di vantaggio sui rivali. E gli uomini di Simone Inzaghi, in caso di vittoria, infliggerebbero un duro colpo ai rivali. I bianconeri, tuttavia, si presenteranno a Milano determinati a fare il blitz per compiere il sorpasso in vetta.

Inter-Juventus, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, per il big match contro la Juventus, ritrova Barella e Calhanoglu, che hanno scontato il turno di squalifica. Entrambi troveranno spazio dal primo minuto, completando la linea mediana con Mkhitaryan. Sulla corsia sinistra, nel 3-5-2 nerazzurro, ci sarà Dimarco, mentre dall'altra parte è serrato ballottaggio tra Darmian e Dumfries. In attacco non è in discussione il tandem formato da Lautaro e Thuram, con Sanchez ed Arnautovic pronti ad entrare a gara in corso. In difesa il terzetto formato da Pavard, Acerbi e Bastoni.

Inter-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, sarà privo dello squalificato Milik, fermato dal giudice sportivo dopo il rosso ricevuto contro l'Empoli. Tornano invece a disposizione Chiesa e Rabiot, con quest'ultimo che riprenderà regolarmente il suo posto in mezzo al campo al fianco: insieme al francese McKennie e Locatelli, con Cambiaso (in vantaggio su Weah) e Kostic sulle fasce. In difesa Gatti nuovamente preferito ad Alex Sandro per completare il reparto con Bremer e Danilo, mentre in attacco ci sarà spazio per Yildiz al fianco di Vlahovic.

Inter-Juventus, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Juventus (3-5-2); Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Yildiz, Vlahovic. All. Allegri

Inter-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Juventus, in programma domenica 4 febbraio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 23esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.