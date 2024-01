Inter-Juventus, infortuni e squalifiche: gli indisponibili per il derby d'Italia

È iniziata la settimana che porterà a Inter-Juventus, sfida che metterà in palio tre punti pesantissimi nella lotta scudetto. Il match tra le due squadre, in programma domenica 4 febbraio alle 20.45 a San Siro, potrebbe infatti dire molto sulla corsa al tricolore: i nerazzurri, malgrado abbiano giocato una gara in meno, precedono al momento i bianconeri di un punto, con la vittoria sul campo della Fiorentina che ha permesso a Lautaro e compagni di approfittare del pari della Vecchia Signora contro l'Empoli per riportarsi in vetta. Gli uomini di Simone Inzaghi, in caso di successo, potrebbero quindi infliggere un duro colpo ai rivali, che scivolerebbero a -4 (e con una partita in più giocata).

Inter-Juventus, gli indisponibili in casa nerazzurra

L'Inter, per la super sfida contro la Juventus, dovrà fare a meno di Juan Cuadrado, ai box già da diverse settimane a causa dell'intervento al tendine d'Achille. Il colombiano, che sarebbe stato un ex della sfida, dovrebbe rimettersi agli ordini di Inzaghi solamente ad aprile. Torneranno invece a disposizione Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, out per squalifica nel match contro la Fiorentina.

Inter-Juventus, gli indisponibili in casa bianconera

La Juventus, oltre che di Pogba e Fagioli, squalificati rispettivamente per doping e scommesse illegali, dovrà fare a meno di Arkadiusz Milik: il polacco è stato espulso nel corso della gara contro l'Empoli e sarà quindi fermato dal giudice sportivo. Sul fronte infermeria, invece, tutte le attenzioni sono concentrate su Adrien Rabiot e Federico Chiesa: sia il centrocampista che l'attaccante, ai box negli ultimi impegni, dovrebbero tuttavia tornare regolarmente a disposizione per il derby d'Italia contro l'Inter.