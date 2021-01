Inter-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una gara che promette scintille, con le due formazioni, impegnate nella corsa scudetto, che faranno di tutto per prevalere l'una sull'altra. Quella tra Inter e Juventus, in programma domenica 17 gennaio alle 20.45 e valevole per la 18esima giornata del campionato di Serie A, sarà una sfida da non perdere: nerazzurri e bianconeri sono infatti a caccia del Milan capolista, che sarà impegnato nel posticipo del lunedì a Cagliari. La formazione di Conte occupa il secondo posto a -3 dai rossoneri, quella di Pirlo è attualmente quarta a -7, ma con una partita in più (quella contro il Napoli di Gattuso) da giocare.

Inter-Juventus in tv e streaming

La partita Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Il match potrà inoltre essere seguito in streaming su Sky Go, disponibile anche su dispositivi mobili quali smartphone o tablet dopo aver scaricato l'apposita app. Esiste infine la possibilità di vedere la gara su Now TV acquistando uno dei pacchetti dedicati che comprenda la sfida tra nerazzurri e bianconeri.