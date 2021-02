Inter-Juventus, le probabili formazioni: Conte con Lautaro-Sanchez, Pirlo sceglie Kulusevski

Si giocherà allo stadio San Siro alle ore 20.45 di martedì 2 febbraio il primo round della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. I nerazzurri hanno conquistato il pass per la doppia sfida superando ai quarti per 2-1 il Milan nel derby, mentre per i bianconeri la qualificazione è arrivata con un secco 4-0 contro la Spal. La vincente del doppio confronto, nella finalissima, affronterà una tra Atalanta e Napoli.

Inter-Juventus, le scelte dei due allenatori

Antonio Conte, per la gara di andata contro la Juventus, dovrà fare a meno di Lukaku e Hakimi, entrambi squalificati. In attacco, a far coppia con Lautaro Martinez, ci sarà quindi Sanchez, mentre sulla corsia destra, nel 3-5-2 nerazzurro, spazio per Darmian. Sull'altra fascia ci sarà Young, mentre in mezzo al campo, dopo il turno di riposo osservato contro il Benevento in campionato, torneranno Brozovic e Vidal al posto di Eriksen e Gagliardini a completare il reparto con Barella. In difesa ballottaggio Bastoni-Kolarov.

Pirlo, dall'altra parte, si affiderà ancora una volta al 4-4-2. A far coppia in attacco con Cristiano Ronaldo potrebbe esserci Kulusevski, con Morata inizialmente in panchina. A centrocampo Ramsey e Chiesa sulle corsie esterne, con Bentancur e Arhur favoriti su Rabiot nella zona centrale. In difesa, invece, possibili due novità: De Ligt al posto di Chiellini e Alex Sandro per Danilo. Tra i pali Buffon.

Inter-Juventus, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Young; Sanchez, Lautaro. All. Conte

Juventus (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Arthur, Ramsey; Kulusevski, Ronaldo. All. Pirlo