Inter-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Una partita che non è mai come le altre. Inter e Juventus, reduci rispettivamente dalla sconfitta di Spezia e dalla vittoria con la Sampdoria, si affronteranno domenica 19 marzo alle 20.45 a San Siro nel posticipo della 27esima giornata del campionato di serie A. Un match a cui entrambe le formazioni si presenteranno galvanizzate dalle gioie europee: i nerazzurri, con lo 0-0 di Porto, hanno staccato il pass per i quarti di Champions, dove affronteranno il Benfica, mentre i bianconeri, con il successo di Friburgo, si sono qualificati per i quarti di Europa League, dove incroceranno lo Sporting Lisbona. Per pensare alle coppe, tuttavia, ci sarà tempo: adesso gli uomini di Inzaghi e di Allegri si daranno battaglia per tentare di avere la meglio in una sfida sempre particolarmente sentita.

Inter-Juventus, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, per la gara con i bianconeri, avrà scelte praticamente obbligate in difesa, viste le indisponibilità di Bastoni e Skriniar. Due le possibilità per completare il reparto con De Vrij e Acerbi: l'inserimento di D'Ambrosio o l'arretramento di Darmian, con Dumfries che, in questo caso, occuperebbe la corsia di destra (dall'altra parte, con Gosens ai box, spazio per Dimarco). In mezzo al campo verso una nuova esclusione Brozovic, con il terzetto formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre in attacco Lukaku dovrebbe essere preferito a Dzeko come partner di Lautaro Martinez.

Inter-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, dovrà fare a meno degli infortunati Alex Sandro e Pogba, mentre sono da valutare Bonucci e Milik. Out anche Kean per squalifica. Modulo di partenza sarà il 3-5-2, con Di Maria che dovrebbe tornare dal primo minuto per affiancare Vlahovic in attacco. A centrocampo Locatelli in cabina di regia con Fagioli e Rabiot ai suoi lati, sulle corsie esterne De Sciglio (in vantaggio su Cuadrado) a destra e Kostic a sinistra. In difesa possibile l'inserimento di Rugani per completare il reparto con Bremer e Danilo.

Inter-Juventus, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi

Juventus (3-5-2): Szczesny; Rugani, Bremer, Danilo; De Sciglio, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri

Inter-Juventus, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Juventus, in programma domenica 19 marzo alle 20.45 a San Siro e valevole per la 27esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.