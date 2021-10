Inter-Juventus, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Novanta minuti di fuoco. A San Siro, nella serata di domenica 24 ottobre (fischio d'inizio alle 20.45), andrà in scena il sentitissimo derby d'Italia Inter-Juventus. Una sfida chiave per entrambe le formazioni, al momento rispettivamente a -7 e -10 dal primo posto occupato dal Napoli di Luciano Spalletti, impegnato nel weekend contro la Roma di José Mourinho. I nerazzurri, dopo l'amaro ko della scorsa settimana sul campo della Lazio, cercano il riscatto, mentre i bianconeri, in crescita nelle ultime settimane e reduci da quattro 1-0 consecutivi tra campionato e Champions League, andranno a caccia del blitz per rilanciare le proprie ambizioni scudetto. Una sfida dal pronostico apertissimo, in cui a fare la differenza saranno i dettagli e gli episodi.

Inter-Juventus, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, per la sfida contro la Juventus, si affiderà al suo tradizionale 3-5-2, marchio di fabbrica fin dai tempi della Lazio. In attacco ci sarà Lautaro Martinez ad affiancare Dzeko con Correa pronto ad entrare a partita in corso, mentre in mezzo al campo è ballottaggio serrato tra Calhanoglu e Vidal per completare il reparto con gli inamovibili Barella e Brozovic. Sulle corsie esterne Darmian e Perisic sono favoriti su Dumfries e Dimarco, mentre in difesa non dovrebbero esserci sorprese con il solito trio composto da Skriniar, De Vrij e Bastoni a protezione del portiere Handanovic.

Inter-Juventus, le scelte di Allegri

Allegri, dall'altra parte, recupera Dybala, ma l'argentino dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. Nel 4-4-2 bianconero, quindi, spazio in attacco per Chiesa e Morata, favorito su Kean. In mezzo al campo Locatelli e Bentancur, con le corsie esterne presidiate da Cuadrado e Bernarderschi, al momento in vantaggio su Kulusevski, match winner della sfida di Champions sul campo dello Zenit. In difesa Chiellini dovrebbe essere preferito a De Ligt per comporre la coppia centrale con Bonucci, mentre i terzini dovrebbero essere Danilo ed Alex Sandro, con De Sciglio relegato in panchina. Tra i pali Szczesny.

Inter-Juventus, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata. All. Allegri

Inter-Juventus, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Juventus sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca della gara sarà affidata a Pierluigi Pardo, commento tecnico di Massimo Ambrosini.