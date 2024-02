Inter-Juventus, chi vincerà il derby d'Italia che vale mezzo scudetto: il pronostico

Una partita in cui in palio ci sarà molto di più dei tre punti. Sì, perché Inter e Juventus, ad oggi separate da una sola lunghezza in classifica, si giocheranno un pezzo importante di scudetto nella sfida di San Siro, in programma domenica 4 febbraio alle 20.45. I nerazzurri, in particolare, potrebbero infliggere ai rivali un duro colpo in caso di successo: la formazione di Simone Inzaghi, vincendo lo scontro diretto, si porterebbe infatti a +4 con una gara in più da giocare.

Inter-Juventus, come arrivano alla sfida i nerazzurri

L'Inter, nelle ultime tre giornate di campionato, ha ottenuto altrettante vittorie, superando, nell'ordine, Verona, Monza e Fiorentina. In mezzo il cammino trionfale in Supercoppa, con i nerazzurri che hanno prima battuto per 3-0 la Lazio in semifinale e poi per 1-0 il Napoli in finale. Insomma, gli uomini di Simone Inzaghi, al comando della classifica con ben 54 punti raccolti in 21 partite, stanno attraversando un momento di forma più che positivo.

Inter-Juventus, come arrivano alla sfida i bianconeri

La Juventus, nell'ultima giornata, è stata fermata a sorpresa sull'1-1 dall'Empoli allo Stadium. Un risultato che, tra campionato e Coppa Italia, ha messo fine ad una striscia di sette vittorie consecutive. I bianconeri, nel corso di questa stagione, hanno perso solamente una partita: quella dello scorso 23 settembre contro il Sassuolo.

Inter-Juventus, il pronostico

Una gara che scorrerà verosimilmente via sul filo del rasoio, quella tra Inter e Juventus. I bianconeri, nel corso di questa stagione, hanno mostrato estrema solidità, ma i nerazzurri, complessivamente, possono contare su un organico di maggior valore. E difficilmente, di fronte al proprio pubblico, sbaglieranno partita. Per questi motivi, almeno secondo il nostro parere, Lautaro e compagni si presenteranno alla sfida con il favore del pronostico.