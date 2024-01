Inter-Juventus, chi vincerà per i bookie: le quote

Una sfida che, forse, potrebbe essere già decisiva per lo scudetto. Domenica 4 febbraio, alle 20.45 a San Siro, si affronteranno Inter e Juventus, formazioni che occupano attualmente il primo ed il secondo posto della classifica di serie A. I nerazzurri, che hanno giocato una gara in meno, hanno una lunghezza di vantaggio sui bianconeri e, in caso di successo, allungherebbero a +4 mandando un chiaro segnale ai rivali. La Vecchia Signora, da parte sua, sogna invece il colpaccio per operare il sorpasso ed infliggere un duro colpo morale alla formazione di Simone Inzaghi. Insomma, un match caldissimo, da vivere tutto d'un fiato.

Le quote

Se come da tradizione il derby d'Italia può considerarsi aperto ad ogni risultato, non così sembrano pensarla i bookmakers, per i quali l'Inter è largamente favorita sulla Juventus per portarsi a casa i tre punti. Il successo dei nerazzurri, dalle agenzie di scommesse qui prese in esame (Snai, Bwin ed Eurobet), è infatti quotato tra 1.83 e 1.85, mentre quello dei bianconeri si aggira tra 4.40 e 4.50. Non così bassa neanche la quota del segno X, che va da 3.40 a 3.50. Per i bookie, quindi, la formazione di Simone Inzaghi ha tutte le carte in regola per fare sua la sfida.

Queste le quote di Inter-Juventus nel dettaglio: