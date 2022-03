Inter, piove sul bagnato: Lautaro positivo al Covid, salta la Juve?

In un momento delicato della stagione, con la volata finale che mette in palio lo scudetto che sta entrando nel vivo e la brusca frenata che ha agevolato rimonte e sorpassi da parte delle dirette concorrenti, in casa Inter si devono fare i conti anche con il Covid. Arriva infatti la notizia che Lautaro Martinez è risultato positivo al tampone a cui è stato sottoposto prima di affrontare il viaggio intercontinentale alla volta dell’Argentina. L’attaccante si sarebbe dovuto infatti aggregare al gruppo agli ordini del C.t. Scaloni, che lo aveva inserito insieme all’altro nerazzurro Correa ed ai baby Franco e Valentin Carboni (appartenenti alla squadra Primavera del Biscione) nella lista dei convocati per gli impegni contro Venezuela e Ecuador, ininfluenti ai fini della Qualificazione ai Mondiali Qatar 2022 già centrata dall'Albiceleste.

Martinez dovrà così attendere la negativizzazione prima di tornare tra gli abili ed arruolati del tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi. E si materializza così la possibilità di un suo forfait nella prossima gara dovranno disputare all’Allianz Stadium, contro la Juventus, in programma alla ripresa della Serie A dopo la sosta per le gare internazionali. Notizia tutt’altro che confortante, perché non solo la sfida di Torino rivestirà capitale importanza nell’economia della volata per il tricolore (i bianconeri, in serie positiva nel torneo da sedici partite, sono arrivati ad una sola lunghezza di distanza), ma anche perché dopo un prolungato digiuno - protrattosi in campionato per oltre due mesi – Lautaro si era nuovamente sbloccato, con la tripletta di inizio marzo alla Salernitana che gli aveva permesso di salire a quota 14 centri stagionali.

C’è inoltre un altro aspetto da non sottovalutare, legato alle condizioni delle possibili alternative al “Toro” di Bahia Blanca. Sia Correa che il cileno Sanchez, infatti, avendo risposto alla convocazione dei rispettivi commissari tecnici, dovrebbero ritornare a ridosso della sfida di Torino, probabilmente non riposati e non certo al top della condizione per essere coinvolti in un eventuale ballottaggio che assegnerebbe il posto da titolare accanto a Dzeko. Probabile quindi che Inzaghi faccia il...tifo per una pronta negativizzazione di Lautaro. Che da una parte si risparmierà voli intercontinentali, partite e jet lag, ma sarà comunque costretto ai box per un tempo ancora da definire. Con la Juventus ed una classifica che, evidentemente, non possono attendere.