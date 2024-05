Inter-Lautaro, a che punto è la trattativa per il rinnovo

Una stagione trionfale, quella che si è appena conclusa per l'Inter. I nerazzurri hanno infatti letteralmente dominato la serie A, conquistando lo scudetto con numerose gare di anticipo nel derby con il Milan e chiudendo il torneo a quota 94 punti, ben diciannove in più rispetto ai cugini rossoneri, secondi. Autentico trascinatore della formazione di Simone Inzaghi è stato Lautaro Martinez, autore di ben 24 reti e, non a caso, eletto miglior giocatore del campionato. L'attaccante ha un contratto in scadenza nel 2026 ed in questi giorni hanno preso il via le trattative per il rinnovo, che, tuttavia, si stanno rivelando meno semplici del previsto.

Tra la richiesta e l'offerta, in questo momento, c'è infatti una notevole distanza: l'argentino, per prolungare il proprio matrimonio con l'Inter, chiede un ingaggio da 12 milioni di euro netti a salire più relativi bonus per circa un altro paio di milioni, mentre il club mette sul piatto 8 milioni più bonus per arrivare quasi a 10. I nerazzurri considerano infatti una cifra superiore fuori da qualsiasi logica e difficilmente si smuoveranno dalla propria posizione: per arrivare ad un accordo, quindi, Lautaro dovrà abbassare le proprie pretese, altrimenti il rischio di fumata nera rischia di farsi estremamente concreto.

Una situazione monitorata con estrema attenzione dal Paris Saint-Germain, chiamato a trovare sul mercato un sostituto di Kylian Mbappé, ormai destinato al Real Madrid. I francesi, in caso di mancato accordo tra l'argentino e l'Inter, potrebbero bussare alla porta dell'attaccante, che a sua volta, in quella circostanza, potrebbe seriamente prendere in considerazione la proposta. Uno scenario che i tifosi nerazzurri si auspicano possa essere evitato.