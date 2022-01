Inter - Lazio 2-1: partita, tabellino e dove vedere gli highlights

L'Inter non fa sconti nemmeno in tempo di emergenza Covid. La squadra di Simone Inzaghi, grande ex, sbriciola anche le certezze della Lazio: 2 a 1 a San Siro contro i biancocelesti e ritorno immediato in testa alla classifica. I gol, questa volta, arrivano dalla difesa. Il primo lo segna Bastoni con un sinistro chirurgico dalla distanza alla mezzora.

Neanche il tempo di esultare che la squadra di Sarri, al primo tentativo, pareggia. Immobile s'avventua sul pallone profondo e approfitta di un'uscita incerta di Handanovic per segnare nella porta vuota. Il cecchino laziale segna il 15° gol stagionale e rimette la partita sul binario giusto per i suoi.

Si torna dall'intervallo e la Lazio parte meglio dei nerazzurri, creando alcune buone occasioni per il sorpasso. Ma l'Inter esce alla distanza, forte delle sue certezze tecniche, caratteriali e tattiche. Al 20' doppia chance nerazzurra: Dumfries e Perisic ad un passo dal raddoppio, che arriva qualche minuto dopo con Bastoni che ricambia il favore ai compagni: cross lungo da sinistra, sbuca Skriniar più in alto di tutti. Palla che incoccia sulla parte inferiore della traversa ed entra in rete. Missione compiuta per Inzaghi: la vetta è ancora sua, a +1 dal Milan e +6 dal Napoli.

Curiosità: il Var aiuta Pairetto ad evitare un clamoroso errore. L'arbitro espelle Radu per doppio giallo, ma il difensore aveva commesso solo uno dei falli segnalati dal direttore di gara. Il primo era di Zaccagni. Con l'ausilio degli assistenti, Pairetto torna sui suoi passi e assegna due gialli, a Radu e Zaccagni, permettendo alla Lazio di terminare la gara in undici.

Il tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries (32' st Darmian), Barella (37' st Vidal), Brozovic, Gagliardini, Perisic (37' st Dimarco); Sanchez (28' st Correa), Martinez (28' st Dzeko). A disposizione: Radu, Rovida, D'Ambrosio, Ranocchia, Sensi, Vecino, Curatolo. Allenatore: Inzaghi.

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj (35' st Lazzari), Luiz Felipe, Radu, Marusic; Milinkvic-Savic, Cataldi (24' st Leiva), Basic (24' st Luis Alberto); Felipe Anderson (15' st Zaccagni), Immobile, Pedro. A disposizione: Reina, Adamonis, Patric, Vavro, André Anderson, Romero, Moro, Muriqi. Allenatore: Sarri.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino.

MARCATORI: 30' pt Bastoni (I), 35' pt Immobile (L), 22' st Skriniar (I).

NOTE: Ammoniti: Vidal (I), Luiz Felipe, Basic, Radu, Zaccagni (L). Recupero: 1' pt, 5' st.

Inter - Lazio 2-1: dove vedere gli highlights

Le immagini salienti di Inter - Lazio 2-1 giocata domenica 9 gennaio sono disponibili su Sky Sport