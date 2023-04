Lazio, verso l'Inter: Sarri con l'intera rosa a disposizione

Nel singolare incrocio Roma-Milano previsto dal calendario in questo trentaduesimo turno, è la Lazio a godere del vantaggio di una graduatoria che la vede sul secondo gradino del podio a sei turni dalla conclusione. Ed a prescindere da quello che questo confronto tra le squadre delle due città storicamente rappresenta, ci sono soprattutto gli attuali interessi di classifica ad irrorare di luce San Siro e l’Olimpico, location di uno snodo essenziale per la partecipazione alla prossima Champions. Nonché, nel caso di Inter-Lazio, match al quale saranno subordinati i festeggiamenti per lo scudetto a Napoli, considerando che il successo dei biancocelesti al “Meazza” non garantirebbe il tricolore con il conforto della matematica ai partenopei anche in caso di vittoria nel derby campano con la Salernitana.

Ma per Sarri, il voler...rompere le uova nel paniere ai suoi ex tifosi non rappresenta certo la priorità. Il k.o. interno contro il Torino dell’ultimo turno ha infatti interrotto la serie di risultati positivi della squadra capitolina, dopo sette vittorie ed un pareggio essenziali per scalare la graduatoria. E con ventuno punti ancora a disposizione, per la Lazio espugnare Milano significherebbe anche eliminare una pericolosa concorrente nel rush conclusivo (i nerazzurri in caso di sconfitta scivolerebbero a -10) e fare un passo essenziale in avanti per blindare una delle prime quattro posizioni. E di certo il trend recente sorride ai biancocelesti, che nelle ultime cinque trasferta non hanno preso gol – incamerano tredici punti sui quindici disponibili – e faranno visita ad un Inter che davanti al proprio pubblico è reduce da tre battute d’arresto di misura maturate senza segnare.

In questa partita delicata, mister Sarri potrà contare sull’intero gruppo a disposizione, cosa che non accadeva da diverso tempo, compreso quello Stefan Radu rientrato nei ranghi dopo un prolungato stop e vicino ormai al giorno del suo ritiro, previsto a fine campionato. Proprio per questo, il tecnico dei biancocelesti è alle prese con...problemi di abbondanza – se tali si possono ritenere – un po’ in tutti i reparti. In difesa, i sacrificati nella batteria degli esterni bassi dovrebbero essere Lazzari e Pellegrini (Marusic si è infatti regolarmente allenato col gruppo), così come Patric in mezzo il quale lascerebbe spazio alla coppia centrale formata da Romagnoli e Casale. A centrocampo ritornano Cataldi e Vecino (il quale ha smaltito il fastidio al ginocchio destro), col primo che riprenderà in mano le chiavi della mediana con ai fianchi Luis Alberto e Milinkovic Savic. Davanti, dando per scontata la titolarità di Felipe Anderson, Zaccagni ha smaltito gli acciacchi post-Torino (aveva lasciato lo stadio zoppicando) e ci sarà, mentre Immobile, ormai totalmente ripresosi dai postumi dell’incidente stradale, reclama spazio cercando di scalzare Pedro dall’undici titolare.