Inter-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Primo impegno del 2022 per l'Inter. I nerazzurri, che non sono scesi in campo nel turno di Epifania contro il Bologna a causa delle positività al Covid nella squadra rossoblù, ospiteranno a San Siro la Lazio nella gara valevole per la ventunesima giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 20.45 di domenica 9 gennaio). Un match in cui Barella e compagni andranno a caccia dell'ottava vittoria consecutiva, così da difendere la vetta della classifica dagli assalti del Milan, attualmente a -1 dalla formazione di Simone Inzaghi. Quella contro la Lazio, reduce dal rocambolesco pareggio per 3-3 contro l'Empoli, sarà però un incontro ricco di insidie, con i biancocelesti che fin qui sono stati l'unica squadra a battere l'Inter in campionato, affermandosi nella sfida di andata con il punteggio di 3-1.

Inter-Lazio, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, per la gara contro la Lazio, dovrà fare a meno di Calhanoglu, la cui squalifica, in attesa della decisione del giudice sportivo circa la mancata disputa della partita con il Bologna, rimane ancora da scontare. Torna invece a disposizione Dzeko, negativizzatosi al Covid. Il bosniaco, tuttavia, dovrebbe partire dalla panchina, con Sanchez e Correa a contendersi una maglia al fianco di Lautaro in attacco nel 3-5-2 nerazzurro. In mezzo al campo Vidal, Brozovic e Barella, con Dumfries e Perisic sulle corsie esterne. In difesa, a protezione del portiere Handanovic, il consueto terzetto formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni.

Inter-Lazio, le scelte di Sarri

Sarri, dall'altra parte, dovrà fare a meno di Akpa Akpro, impegnato in Coppa d'Africa, e Acerbi, messo ko da un problema muscolare. Al suo posto, al centro della difesa, ci sarà spazio per Patric al fianco di Luiz Felipe, con Marusic e Hysaj a presidiare le corsie laterali. A centrocampo certi del posto Cataldi e Milinkovic Savic, con l'altra maglia contesa da Luis Alberto e Basic. In attacco ballottaggio Felipe Anderson-Zaccagni per completare il tridente con Immobile e Pedro. In porta Strakosha.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez, Lautaro. All. S. Inzaghi

Lazio (4-3-3): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic Savic, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Pedro. All. Sarri

Inter-Lazio, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Lazio sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet. La telecronaca dell'incontro sarà affidata a Stefano Borghi, commento tecnico di Francesco Guidolin.