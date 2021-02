Inter-Lazio, le probabili formazioni: Conte con Lautaro-Lukaku, Inzaghi lancia Correa

Una sfida che promette spettacolo. L'Inter, nella serata di domenica 14 febbraio (fischio d'inizio alle 20.45), ospiterà allo stadio San Siro la Lazio nella gara valevole per la 22ª giornata del campionato di Serie A. Un match nel quale i nerazzurri, attualmente secondi in classifica a -2 dal primo posto occupato dal Milan, andranno a caccia dei tre punti per lasciarsi alle spalle l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Juventus. Dall'altra parte, però, ci sarà un avversario in gran forma: i biancocelesti, in campionato, sono infatti reduci da ben sei vittorie consecutive.

Inter-Lazio, le scelte dei due allenatori

Antonio Conte si affiderà al suo consueto 3-5-2, con la coppia d'attacco composta da Lautaro e Lukaku. In mezzo al campo da valutare le condizioni di Vidal: se il cileno sarà pienamente recuperato toccherà a lui giocare al fianco di Brozovic e Barella, altrimenti spazio per Gagliardini. Sulla destra ci sarà Hakimi, mentre dall'altra parte ballottaggio Young-Perisic. In difesa Kolarov insidia il posto di Bastoni.

3-5-2 anche per Simone Inzaghi, che in attacco lancerà Correa al fianco di Immobile dal primo minuto. A centrocampo corsie esterne occupate da Lazzari e Marusic, con in mezzo Milinkovic-Savic, Leiva e Luis Alberto, che dovrebbe essere recuperabile per domenica. In difesa ballottaggio Patric-Musacchio per completare il reparto con Acerbi e Radu.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Lazio (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S.Inzaghi