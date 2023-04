Inter-Lazio, il pronostico della super sfida di San Siro

Quello tra Inter e Lazio, in programma domenica 30 aprile alle 12.30 a San Siro e valevole per la 32esima giornata del campionato di serie A, sarà un vero e proprio scontro diretto in chiave Champions. I nerazzurri navigano al momento al sesto posto della classifica con i loro 54 punti, mentre i biancocelesti sono secondi a 61. In palio, quindi, tre punti determinanti per questo finale di stagione.

Inter-Lazio, come arrivano alla sfida i nerazzurri

L'Inter, in settimana, ha ottenuto il pass per la finale di Coppa Italia superando per 1-0 a San Siro la Juventus dopo l'1-1 dello Stadium. I nerazzurri, nell'ultimo turno di campionato, sono tornati alla vittoria con il 3-0 di Empoli dopo cinque gare in cui avevano raccolto solamente un punto. La formazione di Simone Inzaghi, in precedenza, aveva ottenuto la qualificazione alla semifinale di Champions League con il 3-3 interno con il Benfica (vittoria per 2-0 nel match di andata).

Inter-Lazio, come arrivano alla sfida i biancocelesti

La Lazio, nell'ultima giornata di campionato, è stata superata a domicilio per 1-0 dal Torino: un risultato che ha messo fine ad una striscia di quattro vittorie consecutive, raccolte contro Roma, Monza, Juventus e Spezia. Gli uomini di Sarri, in precedenza, erano stati eliminati agli ottavi di Conference League dagli olandesi dall'AZ Alkmaar (sconfitta per 2-1 sia all'andata che al ritorno).

Inter-Lazio, il pronostico

Una gara che promette spettacolo, quella tra Inter e Lazio. I biancocelesti, nel corso di questa stagione, hanno saputo stupire, conquistando numerose vittorie di prestigio e consolidandosi come seconda forza del torneo. Più altalenante, invece, il percorso dei nerazzurri, convincenti nelle coppe ma discontinui in campionato. La sensazione, tuttavia, è che l'Inter, consapevole dell'importanza della posta in palio, difficilmente possa sbagliare la partita, con i nerazzurri, per noi favoriti, che andranno a caccia della vittoria trascinati dalla spinta della propria tifoseria.