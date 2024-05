Dove vedere Inter-Lazio: tv, streaming e probabili formazioni

L'Inter per salutare il proprio pubblico con una vittoria al termine di una cavalcata trionfale, la Lazio per tenere ancora in vita qualche speranza Champions. Queste le motivazioni in palio nella sfida tra nerazzurri e biancocelesti, in programma domenica 19 maggio alle 18 a San Siro e valevole per la 37esima giornata del campionato di serie A. Gli uomini di Simone Inzaghi, capaci di conquistare il titolo di campioni d'Italia con largo anticipo, nell'ultimo turno sono tornati alla vittoria espugnando con un largo 0-5 il Benito Stirpe di Frosinone, mentre la formazione di Tudor, al momento settima in classifica a quota 59, ha raccolto ben 13 punti nelle ultime cinque partite.

Inter-Lazio, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, in occasione della gara contro la Lazio, potrebbe mettere uno stop al turnover delle ultime settimane affidandosi ai titolarissimi. In attacco, quindi, si rivedrà il tandem formato da Lautaro Martinez e Thuram, mentre in mezzo al campo ci sarà il terzetto composto da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Sulle corsie esterne spazio per Darmian a destra e Dimarco a sinistra, in difesa Pavard, De Vrij (Acerbi, al rientro dall'infortunio, partirà dalla panchina) e Bastoni.

Inter-Lazio, le scelte di Tudor

Tudor, per la trasferta di San Siro, dovrà fare a meno di Romagnoli, fermato per un turno dal giudice sportivo: al suo posto Casale, che completerà la linea difensiva nel 3-4-2-1 biancoceleste con Patric e Gila (favorito su Hysaj). A centrocampo Guendouzi e Kamada con Lazzari e Marusic sulle corsie esterne, mentre sulla trequarti ci sarà spazio per Felipe Anderson e Zaccagni. Ballottaggio per il ruolo di punta centrale tra Immobile e Castellanos.

Inter-Lazio, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Lazio (3-4-2-1): Mandas; Patric, Casale, Gila; Lazzari, Kamada, Guendouzi, Marusic; Felipe Anderson, Zaccagni; Immobile. All. Tudor

Inter-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Lazio, in programma domenica 19 maggio alle 18 a San Siro e valevole per la 37esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.