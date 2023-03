Inter-Lecce, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Dimenticare il ko di Bologna e tornare subito alla vittoria. Questo l'obiettivo dell'Inter, che domenica 5 marzo, alle 18 a San Siro, ospiterà il Lecce nella gara valevole per la 25esima giornata del campionato di serie A. Una sfida in cui i nerazzurri andranno alla ricerca dei tre punti per difendere il proprio secondo posto in classifica, attualmente occupato in coabitazione con il Milan. Il Lecce, reduce dalla sconfitta interna con il Sassuolo, cercherà invece di strappare un risultato positivo per evitare di venire risucchiato nelle zone calde della classifica.

Inter-Lecce, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per la sfida con i salentini, dovrà fare a meno di Correa, ancora ai box per un problema muscolare. In dubbio anche Skriniar e Dimarco, già costretti al forfait a Bologna: se i due non dovessero farcela, al loro posto ci sarà spazio rispettivamente per Darmian insieme ad Acerbi e Bastoni sulla linea difensiva e Gosens sulla corsia sinistra, con Dumfries dall'altra parte. In attacco certo del posto Lautaro Martinez, con l'altra maglia contesa da Lukaku, al momento in leggero vantaggio, e Dzeko. A centrocampo ballottaggio Brozovic-Mkhitaryan per affiancare Barella e Calhanoglu.

Inter-Lecce, le scelte di Baroni

Baroni, dall'altra parte, sarà privo di Baschirotto, fermato per un turno dal giudice sportivo. Al suo posto spazio per Umtiti, che comporrà la coppia centrale di difesa con Tuia nel 4-3-3 giallorosso (terzini Gendrey a destra e Gallo a sinistra). A centrocampo Gonzalez insidia Blin per affiancare Hjulmand e Maleh, mentre al centro dell'attacco si contendono una maglia Ceesay e Colombo (ai lati Strefezza e Di Francesco). In porta Falcone.

Inter-Lecce, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lautaro, Lukaku. All. S. Inzaghi

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Tuia, Umtiti, Gallo; Blin, Hjulmand, Maleh; Strefezza, Ceesay, Di Francesco. All. Baroni

Inter-Lecce, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Lecce, in programma domenica 5 marzo alle 18 a San Siro e valevole per la 25esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.