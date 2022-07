Inter-Lione, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Nuova amichevole per l'Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri, dopo aver affrontato Lugano (vittoria per 4-1), Monaco (pareggio per 2-2) e Lens (sconfitta per 1-0), affronteranno sabato 30 luglio il Lione in un test altamente probante in vista dell'imminente stagione, che, per Lukaku e compagni, prenderà ufficialmente il via il 13 agosto sul campo del Lecce nella gara valevole per la prima giornata del campionato di Serie A. Il match contro i francesi, in programma alle 20.30, si giocherà all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena e sarà diretto dall'arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì. Nell'occasione l'Inter cercherà di riscattare il ko della scorsa settimana incassato contro il Lens.

La sfida, per il tecnico Simone Inzaghi, rappresenterà l'occasione per testare ed oliare i meccanismi di gioco. L'allenatore, in particolare, vuole osservare quanto Lukaku, tornato a Milano dopo la stagione al Chelsea, si sia integrato nello scacchiere nerazzurro. Proprio il belga, infatti, è chiamato a far compiere all'Inter quel salto di qualità necessario per andare alla conquista di quello scudetto sfuggito di un niente in favore dei cugini del Milan nella passata stagione.

Inter-Lione, dove vederla in tv e streaming

La partita amichevole Inter-Lione si giocherà sabato 30 luglio alle 20.30 all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. L'app di DAZN per seguire Inter-Lione è disponibile anche su tablet, cellulari android e iOS, o in alternativa basta accedere al sito ufficiale per seguire l'amichevole in diretta streaming.