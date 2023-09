Inter, lista Champions League 2023/2024: le scelte di Inzaghi

Una splendida cavalcata, quella della passata stagione, che l'Inter vuole tentare di ripetere anche quest'anno. I nerazzurri, che nella scorsa edizione di Champions League si sono spinti fino alla finale, dove si sono poi arresi al Manchester City di Pep Guardiola, vogliono infatti essere nuovamente protagonisti in Europa. Ed il cammino, almeno sulla carta, sembra inizialmente in discesa, dato che Lautaro e compagni, nel sorteggio di Montecarlo, sono stati inseriti in un girone non certo proibitivo, con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad come avversarie. Un raggruppamento in cui la formazione di Simone Inzaghi ha tutte le carte in regola per ottenere il primo posto, così da accedere agli eventuali ottavi di finale da testa di serie.

La lista Champions dell'Inter

Il tecnico nerazzurro ha reso nota la lista dei giocatori che faranno parte della rosa per la prossima edizione della Champions League. Escluso Stefano Sensi, al quale Inzaghi ha preferito Davy Klaassen, arrivato in chiusura di mercato dall'Ajax. Per il resto nessuna sorpresa. Di seguito, nel dettaglio, la lista completa.