Inter, con il Liverpool si spegne l'illusione: il nostro calcio non all'altezza delle big

È durata 75 minuti l'illusione. Tanto l'Inter, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League, è riuscita a mantenere il risultato in parità contro il Liverpool, una delle formazioni più forti d'Europa. Poi il ritorno alla realtà, con i Reds che hanno piegato i nerazzurri con le reti di Firmino e del solito Salah. Due acuti che spengono le speranze della formazione di Simone Inzaghi di accedere ai quarti, con Dzeko e compagni che avrebbero adesso bisogno di una vera e propria impresa ad Anfield il prossimo 8 marzo per conquistare la qualificazione. Inutile, quindi, fare voli pindarici: il cammino europeo dell'Inter, ormai, è al capolinea.

Eppure i nerazzurri, per oltre un'ora di gioco, avevano fatto sognare i propri tifosi, galvanizzati da una squadra capace di giocarsela alla pari contro i forti inglesi. E neanche la buona sorte ha dato una mano agli uomini di Simone Inzaghi, con Calhanoglu che, nel corso del primo tempo, si è visto negare la gioia del gol soltanto dalla traversa ad Allison ormai battuto. Il Liverpool, malgrado qualche sbavatura, è rimasto però lì sornione, pronto a colpire appena ne sarebbe capitata l'occasione, conscio che l'Inter, prima o poi, avrebbe dovuto calare i ritmi.

Ed è proprio questa la differenza più grande che è emersa dalla partita di stasera: l'Inter, per giocarsela alla pari con avversari di tale valore, ha bisogno di andare al mille per mille, alla squadra di Klopp, invece, basta accelerare quando ce n'è bisogno. Un divario che separa non solo i nerazzurri dal Liverpool, ma l'intero calcio italiano dalle big d'Europa: perché, malgrado le illusioni, il nostro calcio non è ancora pronto per tornare ai vertici continentali e mondiali. E la notte di San Siro, per l'ennesima volta, lo ha confermato.