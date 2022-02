Inter-Liverpool, le tre carte da giocare da Simone Inzaghi

Un doppio confronto, almeno sulla carta, quasi impossibile. L'Inter, dopo aver superato la fase a gironi, affronterà negli ottavi di finale di Champions League il Liverpool di Kloop, con la sfida di andata in programma mercoledì 16 febbraio alle 21 a San Siro. I Reds, che hanno chiuso a punteggio pieno il gruppo B precedendo Atletico Madrid, Porto e Milan, sono tra i favoriti alla vittoria finale del torneo, potendo contare in rosa su elementi di valore mondiale come Salah, Mané e Firmino. La formazione di Simone Inzaghi, reduce dal pareggio in campionato contro il Napoli, proverà però a giocarsi le proprie chance, potendo contare su alcune buone carte per rendere difficile la vita agli inglesi.

Inter, le armi da usare contro il Liverpool

La voglia di Sanchez

Un buon momento di forma, quello vissuto da Alexis Sanchez. Il cileno, dopo alcune stagioni deludenti, sta finalmente tornando sui livelli di un tempo, quando, con le maglie di Udinese, Barcellona ed Arsenal, faceva letteralmente impazzire le difese avversarie. Dopo essere stato decisivo in queste settimane in campionato, Supercoppa e Coppa Italia, l'attaccante vuole ora recitare un ruolo da protagonista anche in Europa. E Simone Inzaghi, dopo avergli preferito Lautaro nel big match contro il Napoli, potrebbe concedergli un'occasione fin dal primo minuto.

L'esplosività di Dumfries

Un altro giocatore rispetto a quello confuso ed impacciato visto nelle prime settimane in Italia. Denzel Dumfries è divenuto una certezza per Simone Inzaghi, che ormai lo ha piazzato davanti a Darmian nelle gerarchie. L'olandese, per doti fisiche ed atletiche, è tra i più "europei" nelle file nerazzurre e le sue scorribande possono far male a chiunque, anche ad una squadra forte ed organizzata come il Liverpool.

I calci piazzati di Calhanoglu

Le occasioni da rete, contro un avversario del valore dei Reds, potrebbero essere poche nell'arco dei novanta minuti. Ecco perché l'Inter dovrà sfruttare al meglio i calci piazzati affidandosi al suo specialista: Hakan Calhanoglu. I fendenti del turco possono screare scompiglio nella difesa inglese, con i corazzieri nerazzurri come Dzeko, De Vrij e Skriniar pronti ad approfittarne.