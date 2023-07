Inter, le alternative a Lukaku

Sta diventando un vero e proprio caso, quello che vede per protagonista Romelu Lukaku. L'attaccante, rientrato al Chelsea dopo la fine del prestito con l'Inter, sembrava destinato a tornare ai nerazzurri, che nelle scorse ore, dopo settimane di trattative, hanno trovato l'accordo con i Blues, ma l'attaccante, adesso, sta prendendo tempo. Il belga ed il suo procuratore starebbero infatti attendendo un'accelerata da parte della Juventus, pronta, in caso di cessione di Dusan Vlahovic, a puntare con decisione sul giocatore proponendoli un ingaggio migliore. Un eventuale trasferimento ai bianconeri che suonerebbe come tradimento nei confronti dell'Inter, costretta, suo malgrado, a guardarsi attorno alla ricerca di alternative.

Le alternative

Il primo nome sul taccuino dei nerazzurri nel caso in cui dovesse sfumare il ritorno di Big Rom è quello di Folarin Balogun, attaccante classe 2001 di proprietà dell'Arsenal che nella passata stagione ha realizzato 21 reti con la maglia del Reims in Ligue 1. Lo statunitense, considerato una delle maggiori promesse nel suo ruolo, viene valutato attorno ai 40 milioni di euro, la stessa cifra che l'Inter dovrebbe sborsare per acquistare dal Chelsea Lukaku.

Il club di Steven Zhang sta inoltre monitorando anche le posizioni relative a Mehdi Taremi, iraniano classe 1992 del Porto, ed Alvaro Morata, spagnolo classe 1992 dell'Atletico Madrid. Su entrambi i giocatori, tuttavia, si registra l'interesse anche da parte del Milan, ancora alla ricerca di un attaccante da affiancare ad Olivier Giroud. Rimane poi in piedi anche la pista che porta a Gianluca Scamacca, in uscita dal West Ham dopo la deludente stagione in Premier, mentre sono in deciso ribasso le quotazioni di Mateo Retegui, attaccante del Tigre e della Nazionale azzurra.