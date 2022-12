Inter | Lukaku, Lautaro e Brozovic: chi ci sarà alla ripresa con il Napoli

Si avvicina il ritorno in campo delle formazioni di serie A. Terminati i Mondiali, che si sono conclusi con la vittoria dell'Argentina sulla Francia ai calci di rigore, il nostro campionato si appresta alla ripresa, prevista per il 4 gennaio. Data in cui l'Inter di Simone Inzaghi, attualmente soltanto quarta in classifica a pari merito con la Lazio con i suoi 30 punti, affronterà il Napoli capolista, che, di punti, ne ha ben undici in più. Una sfida chiave, quindi, per i nerazzurri, chiamati alla vittoria per riaprire il discorso scudetto.

Le condizioni di Lukaku, Lautaro e Brozovic

Simone Inzaghi, per il match con i partenopei, spera di poter tornare a contare su alcuni dei suoi uomini migliori, impegnati nelle scorse settimane in Qatar. Chi dovrebbe essere della gara è Romelu Lukaku, che si è ormai lasciato alle spalle i problemi fisici che ne hanno condizionato la prima parte di stagione. Il belga, che ai Mondiali è stato protagonista in negativo divorandosi alcune clamorose palle gol contro la Croazia, dovrebbe riprendere il suo posto al centro dell'attacco. Al suo fianco, però, potrebbe non esserci Lautaro Martinez: l'argentino, non al meglio della condizione, ha infatti appena conquistato il titolo di campione del mondo con la sua Nazionale e rientrerà a Milano soltanto in prossimità della ripresa. Difficile pensare che possa essere subito pronto per una maglia da titolare.

Discorso analogo per Marcelo Brozovic, costretto a saltare la finale terzo-quarto posto con la sua Croazia per un affaticamento muscolare. Un problema non particolarmente serio, ma anche lui tornerà a disposizione di Simone Inzaghi soltanto a ridosso della sfida con il Napoli, in cui, probabilmente, partirà dalla panchina.