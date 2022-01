Inter, maglia interattiva in Supercoppa: inquadrando il codice parte il coro

L'Inter, in occasione della finale di Supercoppa italiana contro la Juventus, in programma mercoledì 12 gennaio alle 21 a San Siro, scenderà in campo con una divisa speciale. I nerazzurri, per l'occasione, indosseranno infatti una maglia interattiva, realizzata in collaborazione con Socios.com, sponsor del club, nella quale il classico logo sarà sostituito da una grafica composta da un QR code e dalla scritta "The Sound of Inter". Inquadrando il Qr Code i tifosi potranno ascoltare il coro "C'è solo l'Inter", scelto nelle scorse settimane dai possessori dei Fan Token del club tramite un apposito sondaggio lanciato sull'app di Socios.com. La maglia, in seguito, potrà essere acquistata dai supporter.

La formazione di Simone Inzaghi, nel frattempo, sta lavorando in vista del match contro i bianconeri. Il tecnico, per la sfida, potrà contare nuovamente su Calhanoglu, che ha scontato la squalifica. Il turco riprenderà il proprio posto in mezzo al campo al fianco di Barella e Brozovic, con Vidal che scivolerà in panchina. Ballottaggio invece in attacco, dove Dzeko, Sanchez e Correa si contendono una maglia al fianco di Lautaro Martinez.