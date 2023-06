Perché l'Inter può battere il Manchester City e vincere la Champions

La missione, diciamolo subito, è difficile, anzi difficilissima. Perché il Manchester City ammirato in stagione è quasi sovrumano, con una qualità tecnica pazzesca. E snocciolare i nomi dei vari Haaland, De Bruyne, Bernardo Silva, Gundogan, Grealish, Rodri, Foden, Alvarez e Mahrez, già di per sé, fa tremare i polsi. Ma l'Inter, o almeno quest'Inter, vale a dire quella vista nelle ultime settimane, non partirà già battuta all'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. Per tanti, diversi motivi. A partire dalla ritrovata compattezza, mai venuta meno, a dire il vero, in Europa: già, perché i nerazzurri, in questa edizione di Champions League, hanno mantenuto inviolata la propria porta in ben 8 occasioni. Non male, se si considera che Onana è rimasto imbattutto non soltanto, per fare un esempio, nel doppio derby in semifinale con il Milan, ma anche nella delicata sfida della fase a gironi di San Siro contro il Barcellona, non certo il più comodo degli avversari.

L'Inter, poi, ha ritrovato anche brillantezza atletica, venuta probabilmente un po' meno ad un certo punto dell'annata. E tutti gli interpreti, in questo ultimo periodo, sono saliti di condizione: il caso più emblematico è quello di Romelu Lukaku, letteralmente rinato da qualche tempo a questa parte dopo le tante, troppe difficoltà riscontrate per buona parte della stagione. E proprio Big Rom, che sia dall'inizio o a gara in corso, potrebbe dare un contributo fondamentale ai nerazzurri, sfruttando il suo strapotere fisico per creare scompiglio nella retroguardia inglese con i suoi strappi. E visto che parliamo di singoli, non possiamo non citare Lautaro Martinez, uno di quei giocatori a cui è vietato lasciare mezzo metro. Ed il City, abituato a giocare alto e ad attaccare con numerosi uomini, qualche spazio interessante in cui imbucarsi, talvolta, lo lascia.

Quest'Inter, infine, è squadra da scontri diretti e da finale. Ce lo ha detto la stagione, tutta. Anche nei momenti di difficoltà, i nerazzurri quasi mai hanno steccato contro le big: ci viene in mente, ad esempio, la vittoria contro il Napoli di inizio gennaio, che pareva, in quel momento, riaccendere addirittura una piccola speranza (poi risultata vana) in chiave scudetto. E ce lo hanno detto le finali prima di Supercoppa con il Milan, con i rossoneri strapazzati con un sonoro 3-0, e poi di Coppa Italia contro la Fiorentina, con i viola prontamente ribaltati dopo l'iniziale vantaggio lampo. Quest'Inter, insomma, sa come si porta a casa una partita da dentro o fuori.

Poi è chiaro, il pronostico, inevitabilmente, pende tutto dalla parte del City, ma quest'Inter ha il dovere di provarci. E forse, con un pizzico di fortuna, può anche farcela.