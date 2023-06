Inter Miami, non solo Messi: tutti i big che potrebbero raggiungere la Pulce

Proseguirà all'Inter Miami la carriera di Lionel Messi. La Pulce, che lascerà a parametro zero il Paris Saint-Germian, ha preferito la destinazione statunitense a quella araba rinunciando all'offerta monstre dell'Al-Hilal, che era pronto a ricoprire d'oro la Pulce. E negli States il fuoriclasse argentino potrebbe essere raggiunto da due compagni di Nazionale.

L'Inter Miami, dopo aver chiuso per l'arrivo di Messi, avrebbe infatti messo nel mirino anche Angel Di Maria e Leandro Paredes, entrambi in forza nell'ultima stagione alla Juventus (il fantasista non rinnoverà il proprio contratto, mentre per il centrocampista i bianconeri non hanno esercitato il diritto di riscatto dal Paris Saint-Germain). Un doppio colpo che gli statunitensi vorrebbero chiudere il prima possibile, ma che si presenta non privo di difficoltà: il Fideo, in particolare, vorrebbe rimanere ancora un anno in Europa, dove lo segue da vicino il Benfica, ma l'idea di giocare al fianco di Messi potrebbero farlo vacillare. Più semplice, forse, arrivare a Paredes, che il Psg sarebbe pronto a cedere senza particolari rimpianti.

Ma non finisce qui, perché l'Inter Miami, formazione che naviga all'ultimo posto nella Eastern Conference con appena 15 punti conquistati nelle prime sedici giornate di campionato, vorrebbe piazzare altri colpi di prestigio. Nel mirino, in particolare, sarebbero finiti Sergio Busquets e Jordi Alba, entrambi in uscita a parametro zero dal Barcellona. Sullo sfondo, poi, c'è anche la pista che porta a Luis Suarez, attualmente in forza ai brasiliani del Gremio. Insomma, l'Inter Miami, per il futuro, sogna davvero in grande.