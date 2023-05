Inter-Milan, ecco perché è stata una semifinale senza storia

Alla fine, possiamo dirlo, sono stati 180 minuti senza storia. Sì, perché dopo la netta affermazione nella gara di andata, con il 2-0 finale anche forse troppo stretto per il divario visto in campo tra le due squadre, l'Inter si è ripetuta nella sfida di ritorno, superando per 1-0 il Milan e staccando il pass per la finalissima di Champions League, in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul. Una vittoria, quella nel secondo round, ottenuta con il minimo sforzo da parte dei nerazzurri, che si sono limitati a contenere i timidissimi tentativi rossoneri colpendo, poi, al momento giusto, annientando le residue speranze del Diavolo.

Una partita, quella della formazione di Simone Inzaghi, tatticamente perfetta: forti del doppio vantaggio dell'andata, Lautaro e compagni hanno tenuto più basso il proprio baricentro, preoccupandosi di non concedere la profondità agli uomini di Pioli, in particolare a Leao. Già, Leao: quasi un fantasma un campo. Reduce da un problema muscolare, il portoghese, praticamente, non si è mai visto, se non per un guizzo nel primo tempo: troppo poco per colui che, sulla carta, sarebbe dovuto essere il leader della riscossa rossonera.

Ma è stato tutto il Diavolo, a dire il vero, a deludere completamente le aspettative: quasi mai pericolosi dalle parti di Onana i rossoneri, apparsi spenti e privi di idee offensive. Oltre a Leao, sono mancati all'appello Diaz, che ha sprecato una buona occasione nel corso del primo tempo, Giroud, poco e mal servito dai compagni, ed Hernandez, stranamente timido e mai capace di accompagnare con qualità l'azione offensiva. Ed anche Pioli, stavolta, non si è mostrato forse all'altezza della situazione: malgrado l'inconsistenza mostrata dalla sua squadra, il tecnico non ha mai provato a cambiare lo spartito, forse intristito nell'osservare la sua scarna panchina.

Perché alla fine, tutto sommato, il discorso è tutto qui: quest'Inter, qualitativamente, è ben superiore a questo Milan, sia negli undici che nelle alternative. Basti pensare che nelle file nerazzurre, in corso d'opera, sono entrati giocatori come Brozovic, Lukaku e Gosens, tutti elementi che, dall'altra parte, Pioli sarebbe ben felice di avere a propria disposizione. E se il Milan, raggiungendo la semifinale, è andato probabilmente ben oltre le proprie possibilità, l'Inter, questa finale, ha meritato a pieno titolo di andare a giocarsela.