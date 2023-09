Inter-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Un derby che vale il primato. Inter e Milan, attualmente al comando della classifica con i loro 9 punti raccolti nelle prime tre gare, si affronteranno sabato 16 settembre alle 18 a San Siro in una sfida che metterà in palio il primo posto. Un match nel quale entrambe le squadre, galvanizzate dagli ottimi risultati ottenuti in questo avvio di stagione, andranno a caccia dell'intera posta in palio per infliggere il primo colpo agli avversari nella lotta scudetto.

Inter-Milan, le scelte di Inzaghi

Inzaghi, per il derby con il Milan, si affiderà all'ormai consueto 3-5-2. In attacco, per affiancare l'inamovibile Lautaro Martinez, Thuram è ancora una volta in vantaggio su Arnautovic, pronto a subentrare a partita in corso. A centrocampo Mkhitaryan dovrebbe essere nuovamente preferito a Frattesi per affiancare Barella e Calhanoglu, con Dumfries e Dimarco a presidiare le corsie esterne. In difesa tornerà a disposizione Acerbi, ma l'ex giocatore della Lazio si accomoderà inizialmente in panchina: a completare il reparto con Darmian e Bastoni ci sarà infatti De Vrij. Sommer tra i pali.

Inter-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, dall'altra parte, dovrà fare a meno di Tomori, fermato dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata contro la Roma, e Kalulu, alle prese con un problema muscolare. Al centro della difesa, nel 4-3-3 rossonero, ci sarà quindi spazio per Kjaer al fianco di Thiaw, con Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne. A centrocampo Krunic in cabina di regia con Loftus-Cheek e Reijnders ai suoi lati, mentre in attacco è pienamente ristabilito dopo la distorsione alla caviglia riportata in nazionale Olivier Giroud: il francese sarà affiancato nel tridente da Pulisic e Leao, con Chukwueze, Okafor e Jovic pronti a subentrare nella ripresa.

Inter-Milan, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. S. Inzaghi

Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjaer, Thiaw, Hernandez; Lofuts-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. All. Pioli

Inter-Milan, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Inter-Milan, in programma sabato 16 settembre alle 18 a San Siro e valevole per la quarta giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.