Inter-Milan, i tre duelli che decideranno il derby

Un derby che vale il primato. Inter e Milan, al momento appaiate a punteggio pieno a quota 9 punti in classifica, si affronteranno sabato 16 settembre alle 18 in una sfida che metterà in palio il primo posto della classifica. Sia i nerazzurri che i rossoneri, in questo avvio di stagione, hanno messo in luce individualità e collettivo, candidandosi con forza nella lotta al tricolore. E la sfida di San Siro, che si preannuncia quanto mai equilibrata, potrebbe essere decisa da alcuni duelli incandescenti.

Dumfries-Hernandez

Due caratteri sanguigni, che a perdere non ci stanno mai. Denzel Dumfries e Theo Hernandez si troveranno sulla stessa corsia di campo in un duello in cui sono attese scintille. L'olandese, in questo inizio di stagione, sembra rinato dopo le difficoltà dell'anno passato, mentre il francese è ormai una certezza del Diavolo.

Lautaro-Thiaw

Già cinque le reti segnate in questo inizio di campionato da Lautaro Martinez, sempre più leader tecnico e carismatico di quest'Inter. A prenderlo in consegna, in assenza di Tomori (e con Kjaer che paga nei confronti dell'argentino un passo diverso), dovrebbe essere Thiaw, la giovane promessa della retroguardia rossonera. Per il tedesco un compito tutt'altro che facile: limitare il Toro.

Giroud-De Vrij

Nelle sfide importanti, e nei derby, Olivier Giroud sa sempre come esaltarsi. A prenderlo in consegna, in un duro duello fisico, sarà De Vrij, protagonista di un ottimo inizio di stagione. Lecito aspettarsi continue sportellate tra i due.