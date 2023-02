Inter-Milan, i tre duelli chiave

Un derby fondamentale per la zona Champions. Inter e Milan si ritrovano l'una di fronte all'altra poche settimane dopo la sfida di Supercoppa, terminata con un netto 3-0 in favore dei nerazzuri. La formazione di Simone Inzaghi, reduce dalla vittoria, nello scorso turno, con la Cremonese, si trova al momento al secondo posto della classifica con i suoi 40 punti, due in più del Diavolo, terzo a pari merito con Lazio e Atalanta. I rossoneri, nell'ultimo periodo, sono sprofondati in una vera e propria crisi, come testimoniano le ultime tre pesanti sconfitte consecutive: gli uomini di Pioli, dopo il ko con i cugini in Supercoppa, sono stati infatti travolti anche dalla Lazio (4-0) e dal Sassuolo (5-2) in campionato.

I duelli decisivi

Dzeko-Kjaer

Ad affiancare Lautaro Martinez in attacco, nella formazione di Simone Inzaghi, dovrebbe esserci Edin Dzeko, preferito a Romelu Lukaku. L'ex romanista, nel corso di questo campionato, ha già trovato la via del gol già sette volte ed anche nel derby di Supercoppa ha lasciato il segno realizzando la rete del 2-0. A prenderlo in consegna sarà Simon Kjaer, chiamato a sostituire l'infortunato Tomori: un duello, quello tra il bosniaco ed il danese, che si preannuncia ad alta intensità fisica.

Skriniar-Giroud

Sì, toccherà proprio a Skriniar, al centro di un vero e proprio caso negli ultimi giorni e promesso sposo del Paris Saint-Germain, andare in marcatura su uno degli uomini più pericolosi tra le file rossonere, Olivier Giroud. Il centravanti, nelle sfide importanti, sa come esaltarsi: ecco perché, per limitarlo, il difensore slovacco dovrà offrire una prova senza cali di concentrazione.

Calhanoglu-Tonali

Da una parte Calhanoglu, dall'altra Tonali: saranno loro i fari delle due formazioni. Al turco e all'azzurro spetterà il compito di dare i tempi alla propria squadra, in un duello fatto di ritmo, geometrie e capacità di ribaltare l'azione.