Inter-Milan, chi rischia di saltare il derby: il punto sugli infortunati

Mancano ormai pochi giorni a Inter-Milan, sfida che metterà in palio il primo posto in classifica in serie A. Le due formazioni, dopo tre giornate, si trovano infatti appaiate in vetta a punteggio pieno con due lunghezze di vantaggio sulla Juventus di Allegri ed il sorprendente Lecce di D'Aversa. Un derby che si preannuncia quindi infuocato, con entrambe le formazioni che cercheranno di portarsi a casa l'intera posta in palio per staccare i rivali. Alcuni dei protagonisti attesi, tuttavia, potrebbero essere costretti a saltare il match per problemi fisici: vediamo i giocatori a rischio da una parte e dall'altra.

Inter, il punto sugli infortunati

In casa nerazzurra a destare preoccupazione sono soprattutto le condizioni di Juan Cuadrado, che ha riportato un problema muscolare nel corso della sfida giocata dalla sua Colombia con il Venezuela. L'infortunio non sembra di entità particolarmente importante, ma le sue condizioni saranno valutate meglio soltanto al suo rientro in Italia. In ogni caso, il titolare sulla corsia destra sarà Denzel Dumfries.

Più nebulosa, invece, la situazione di Alexis Sanchez, che sarebbe alle prese con una leggera anemia. L'attaccante cileno, in ogni caso, andrà al massimo in panchina nella gara contro il Milan.

Milan, il punto sugli infortunati

Stefano Pioli, per il derby contro l'Inter, è alle prese con un allarme in difesa. Oltre allo squalificato Tomori, fermato dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata contro la Roma, rischia di saltare la sfida anche Pierre Kalulu, alle prese con un problema muscolare la cui entità deve essere ancora valutata con esattezza. Se il francese non dovesse recuperare, pronto Kjaer per comporre la coppia centrale con Thiaw.

In dubbio, poi, anche Olivier Giroud, che ha riportato una distorsione alla caviglia nel corso del match giocato con la sua Nazionale contro l'Irlanda. Il francese farà di tutto per scendere in campo fin dal primo minuto, con Jovic e Okafor come eventuali alternative. Non destano invece preoccupazioni le condizioni di Theo Hernandez, alle prese con un piccolo problema al polpaccio che non dovrebbe impedirgli di essere in campo nel derby.