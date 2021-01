Inter-Milan, le probabili formazioni: Conte lancia Sanchez, Pioli si affida a Ibra

Un derby che promette scintille, quello in programma martedì 26 gennaio alle 20.45 allo stadio San Siro. Inter e Milan, squadre che occupano le prime due posizioni della Serie A, si sfideranno nella gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia: la vincente, in semifinale, sfiderà una tra Juventus e Spal. Un match al quale le due squadre arrivano non al meglio: i rossoneri, nell'ultima giornata di campionato, sono stati travolti a domicilio per 3-0 dall'Atalanta, mentre i nerazzurri sono stati fermati sullo 0-0 dall'Udinese mancando l'occasione per agganciare i cugini in vetta.

Inter-Milan, le scelte dei due allenatori

Antonio Conte si affiderà al consueto 3-5-2, con però alcuni cambiamenti negli uomini rispetto a quanto visto a Udine. In attacco Sanchez è pronto a far rifiatare Lautaro, mentre in mezzo al campo potrebbe esserci spazio dall'inizio per Sensi al posto di Vidal. Possibile chance anche per Darmian sulla corsia di sinistra, con Young in panchina.

Pioli, dall'altra parte, confermerà il 4-2-3-1, affidandosi in attacco a Ibrahimovic. Alle spalle dello svedese favoriti per una maglia da titolare Saelemakers, Diaz e Rebic, con Mandzukic e Leao pronti ad entrare a gara in corso. In mezzo al campo Tonali e Kessié, mentre la retroguardia sarà composta da Calabria (favorito su Dalot), Kjaer, Romagnoli ed Hernandez. Tra i pali Tatarusanu prenderà il posto dello squalificato Donnarumma.

Inter-Milan, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Sensi, Brozovic, Barella, Darmian; Sanchez, Lukaku. All. Conte

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli