Inter-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Da una parte la ricerca di conferme da parte dell'Inter, dall'altra la voglia di riscatto del Milan. Sarà un derby ad alta tensione, quello in programma domenica 5 febbraio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 21esima giornata del campionato di serie A. I nerazzurri, reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro l'Atalanta, che ha fatto seguito al blitz di Cremona, vogliono dare continuità ai propri risultati per blindare il secondo posto, mentre i rossoneri sono chiamati a rialzare la testa dopo gli ultimi tre pesanti ko consecutivi. Il Diavolo, finito ai margini della zona Champions, cercherà inoltre di vendicare il duro 3-0 subìto poche settimane fa in Supercoppa.

Inter-Milan, le scelte di Inzaghi

Simone Inzaghi, per il derby con il Milan, spera di recuperare Brozovic, che, in ogni caso, non farà parte della formazione iniziale. In mezzo al campo, nel 3-5-2 nerazzurro, ci sarà infatti ancora Calhanoglu in cabina di regia, con Barella e Mkhitaryan ai suoi lati. Sulla corsia sinistra spazio per Dimarco, mentre dall'altra parte è ballottaggio serrato tra Darmian e Dumfries. Un dubbio anche in attacco, dove Dzeko e Lukaku si contendono una maglia per affiancare Lautaro Martinez. In difesa, dopo il caso dei giorni scorsi, si rivedrà Skriniar: insieme a lui Acerbi, favorito su De Vrij, e Bastoni. In porta Onana.

Inter-Milan, le scelte di Pioli

Pioli, per cercare di invertire la tendenza negativa, dovrebbe optare per un cambio di modulo, passando dal 4-2-3-1 ad un più equilibrato 4-3-3. A guidare l'attacco ci sarà Giroud, con Leao ed uno tra Saelemaekers e Diaz ai lati. A centrocampo, dove mancherà l'infortunato Bennacer, si contendono una maglia Pobega e Vranckx per affiancare Tonali e Krunic, mentre in difesa, dove sarà indisponibile Tomori, ci sarà Kjaer, preferito a Gabbia, al fianco di Kalulu. Terzini Calabria ed Hernandez, Tatarusanu tra i pali.

Inter-Milan, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. S. Inzaghi

Milan (4-3-3): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Kalulu, Hernandez; Pobega, Tonali, Krunic; Diaz, Giroud, Leao. All. Pioli

Inter-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Inter-Milan, in programma domenica 5 febbraio alle 20.45 a San Siro e valevole per la 21esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.